Biathlon | Europei Open Duszniki Zdroj 2021 | nella staffetta single mixed quarta l’Italia di Rebecca Passler e Daniele Cappellari

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) Glidiin corso a, in Polonia, vedono aprirsi la giornata conclusiva:l’oro va alla Germania di Stefanie Scherer e Justus Strelow in 35’01?6, con 21?0 sulla Francia di Caroline Colombo ed Emilien Claude, argento, e 26?7 sulla Russia di Larisa Kuklina ed Evgeniy Garanichev.a 29?1di. La Germania usa solo cinque ricariche e scappa via nell’ultimo poligono con Strelow che fa la differenza al tiro, mentre la Francia paga anche un giro di penalità (otto le ricariche utilizzate). Sei ricariche per la ...