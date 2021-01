Berlusconi: «Forza Italia non si fa dettare la linea da altri», solchi nel centrodestra? (Di domenica 31 gennaio 2021) In un’intervista a “Il Corriere della sera” Silvio Berlusconi con fermezza ha detto la sua sull’attuale crisi di governo: «L’Italia ha bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese e accantonando i conflitti e gli interessi di parte». Ne è convinto il cavaliere, che difendendo il suo partito ha detto: «Nessuno in Forza Italia si fa dettare la linea da altri che non siano la nostra coscienza, i nostri valori, la nostra storia, l’impegno assunto con gli elettori». Dichiarazioni che fanno capire quello che è il rapporto di oggi di Berlusconi con i leader Salvini e Meloni. Crepe nel centrodestra? Durante la pandemia «purtroppo la risposta dei partiti della sinistra è quella di provare a ogni costo a rimettere ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021) In un’intervista a “Il Corriere della sera” Silviocon fermezza ha detto la sua sull’attuale crisi di governo: «L’ha bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese e accantonando i conflitti e gli interessi di parte». Ne è convinto il cavaliere, che difendendo il suo partito ha detto: «Nessuno insi faladache non siano la nostra coscienza, i nostri valori, la nostra storia, l’impegno assunto con gli elettori». Dichiarazioni che fanno capire quello che è il rapporto di oggi dicon i leader Salvini e Meloni. Crepe nel? Durante la pandemia «purtroppo la risposta dei partiti della sinistra è quella di provare a ogni costo a rimettere ...

Quirinale : #Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi Parlamentari Camera e Senato di 'Fratelli d'Italia', Gru… - HuffPostItalia : Silvio Berlusconi: 'Serve un Governo dei migliori, Forza Italia responsabile' - Corriere : «Renzi dice spesso cose giuste, ma non sempre è conseguente con quello che dice. Il rapporto con lui dipende dalle… - dorinileonardo : Berlusconi - francescoge07 : @grotondi @berlusconi @Corriere @matteosalvinimi ........come a dire che @forza_italia potrebbe entrare in un Gover… -