Benno non risponde al gip. Il legale: "Sotto choc, piange" (Di domenica 31 gennaio 2021) Nino Materi Il giovane sospettato di aver ucciso i genitori e fatto sparire i corpi. Il giudice: "Deve rimanere in cella" «Benno è tanto provato, piange, non per la situazione carceraria ma proprio per quanto accaduto» (parole dei suoi avvocati). Circostanza che può anche colpire su un piano della «mozione degli affetti», ma che non consente di fare alcun passo sul fronte giudiziario. Che poi - con tutto il rispetto umano per le lacrime dell'istruttore di fitness - è la sola cosa che interessa. In ballo c'è la sorte di due poveri cristi: i coniugi Neumair, entrambi insegnanti in pensione, genitori del 30enne palestrato Benno, i cui cadaveri dopo 26 giorni di ricerche non sono stati ancora trovati. Secondo l'accusa ad eliminare padre e madre facendone poi sparire i corpi sarebbe stato proprio il figlio. Per effetto di un ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Nino Materi Il giovane sospettato di aver ucciso i genitori e fatto sparire i corpi. Il giudice: "Deve rimanere in cella" «è tanto provato,, non per la situazione carceraria ma proprio per quanto accaduto» (parole dei suoi avvocati). Circostanza che può anche colpire su un piano della «mozione degli affetti», ma che non consente di fare alcun passo sul fronte giudiziario. Che poi - con tutto il rispetto umano per le lacrime dell'istruttore di fitness - è la sola cosa che interessa. In ballo c'è la sorte di due poveri cristi: i coniugi Neumair, entrambi insegnanti in pensione, genitori del 30enne palestrato, i cui cadaveri dopo 26 giorni di ricerche non sono stati ancora trovati. Secondo l'accusa ad eliminare padre e madre facendone poi sparire i corpi sarebbe stato proprio il figlio. Per effetto di un ...

