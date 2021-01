Belen e il gesto che indigna il web | “Sei incinta | ma cosa fai?”

zazoomblog : Belen il gesto choc che spiazza i fan: Non si fa sei incinta... - #Belen #gesto #spiazza #incinta -

Ultime Notizie dalla rete : Belen gesto

La bufera si abbatte per unche il popolo del web proprio non perdona alla meravigliosa showgirl argentina. Già, perchési è mostrata in una story su Instagram con un calice semivuoto , ..., ilchoc che spiazza i fan: ' Non si fa, sei incinta... '. La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una foto che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, un calice semivuoto,...Belen, il gesto choc che spiazza i fan: «Non si fa, sei incinta...». La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una foto che ha fatto subito il giro del ...Belen, il gesto choc che spiazza i fan: «Non si fa, sei incinta...». La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una foto che ...