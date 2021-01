Barcellona: oltre 550 milioni di euro, il peso del contratto quadriennale Messi sulle casse del club (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo il notevole impatto economico che il contratto di Messi avrebbe avuto sulle casse del Barca che ha annunciato debiti superiori al miliardo di euro Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo il notevole impatto economico che ildiavrebbe avutodel Barca che ha annunciato debiti superiori al miliardo di

matteosalvinimi : Nella vicenda della Ong spagnola, la sindaca di sinistra costituisce la CITTÀ DI BARCELLONA come parte civile contr… - la_staxy : RT @ultimenotizie: Un contratto da oltre mezzo miliardo, esattamente 555.237.619 euro lordi, è quello che sta guadagnando, in quattro anni,… - silviaindump : RT @ultimenotizie: Un contratto da oltre mezzo miliardo, esattamente 555.237.619 euro lordi, è quello che sta guadagnando, in quattro anni,… - FirenzePost : Barcellona: oltre 550 milioni di euro, il peso del contratto quadriennale Messi sulle casse del club - Libero672 : RT @ultimenotizie: Un contratto da oltre mezzo miliardo, esattamente 555.237.619 euro lordi, è quello che sta guadagnando, in quattro anni,… -