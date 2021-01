Bar e ristoranti aperti (da domani) per otto italiani su dieci. Allarme Coldiretti: nel 2020 persi 41 miliardi (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – Dopo l’ultima beffa per colpa dell’ordinanza che scade oggi, da domani riapriranno bar e ristoranti in gran parte dell’Italia: una boccata d’ossigeno per il settore, spiega Coldiretti, tra i più colpiti dai vari lockdown. otto italiani su dieci (80%) potranno tornare a gustare il caffe al bancone o pranzare al tavolo nei ristoranti in zona gialla. Ancora niente da fare invece per Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano, che restano arancioni. Le riaperture di bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi rappresentano – sottolinea la Coldiretti in una nota – un ritorno alla normalità per 47,8 milioni di italiani. Ristorazione in ginocchio, Allarme ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – Dopo l’ultima beffa per colpa dell’ordinanza che scade oggi, dariapriranno bar ein gran parte dell’Italia: una boccata d’ossigeno per il settore, spiega, tra i più colpiti dai vari lockdown.su(80%) potranno tornare a gustare il caffe al bancone o pranzare al tavolo neiin zona gialla. Ancora niente da fare invece per Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano, che restano arancioni. Le riaperture di bar,, pizzerie ed agriturismi rappresentano – slinea lain una nota – un ritorno alla normalità per 47,8 milioni di. Ristorazione in ginocchio,...

stebellentani : Libero solo ora. Andrei a fare due passi (nella cittá deserta visto che bar e ristoranti sono chiusi da 4 ore). È v… - Corriere : Oltre il danno, anche la beffa. Entro lunedì, migliaia di bar e ristoranti italiani dovranno pagare il canone Rai - borghi_claudio : Stessa cosa per i ristoranti e i bar. Decisioni devastanti per milioni di persone senza nessuna prova concreta in mano dell'efficacia. - GFucci58 : RT @LaNotiziaTweet: Cambia la mappa del Covid. Da domani gran parte d’Italia sarà gialla. Riaprono bar e ristoranti, ma anche i musei https… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Da domani 48 milioni di italiani potranno tornare nei bar e nei ristoranti in zona gialla, ma Coldiretti spiega che il sett… -