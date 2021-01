Banchi a rotelle | il Veneto li accantona e finiscono in magazzino | ' Fanno male alla schiena'

matteosalvinimi : Un fiume di soldi pubblici buttati in banchi a rotelle da mal di schiena. Azzolina e Arcuri verranno ricordati come… - Corriere : Veneto, la decisione: i banchi a rotelle finiscono in magazzino. «Fanno male alla schiena» - LegaSalvini : ++ CORRIERE DELLA SERA: 'VENETO, I BANCHI CON LE ROTELLE FINISCONO IN MAGAZZINO: «FANNO MALE ALLA SCHIENA»' ++… - ZiaGabriella1 : RT @Corriere: Veneto, la decisione: i banchi a rotelle finiscono in magazzino. «Fanno male alla schiena» - MichelaRoi : RT @Corriere: Veneto, la decisione: i banchi a rotelle finiscono in magazzino. «Fanno male alla schiena» -

Da strumenti utile al distanziamento ad argomento di polemica politica, inon trovano pace e, a quanto pare, nemmeno una casa. Anzi, una scuola. In vista della ripresa della didattica in presenza (al 50%) di domani in Veneto sono finiti dritti nel magazzino ...Sono spariti dalle scuole del Veneto, rimessi in magazzino, iacquistati nei mesi scorsi dal Governo per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe. La ragione principale sarebbe che favoriscono l'insorgere di mal di schiena nei ...Da strumenti utile al distanziamento ad argomento di polemica politica, i banchi a rotelle non trovano pace e, a quanto pare, nemmeno una casa. Anzi, una scuola. In vista della ripresa ...Sono spariti dalle scuole del Veneto, rimessi in magazzino, i banchi a rotelle acquistati nei mesi scorsi dal Governo per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe. (ANSA) ...