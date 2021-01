Bambina si impicca a scuola per "gioco", salvata in extremis. Psicologi: «Stop telefonini ad under 14» (Di lunedì 1 febbraio 2021) LECCE - Una corda ed una sedia nel bagno della sua scuola. Ed il tentativo di una Bambina di emulare il gioco che avrebbe causato la morte lunedì scorso a Bari di una Bambina di 9 anni. Suo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 febbraio 2021) LECCE - Una corda ed una sedia nel bagno della sua. Ed il tentativo di unadi emulare ilche avrebbe causato la morte lunedì scorso a Bari di unadi 9 anni. Suo...

