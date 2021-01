“Avevo freddo, ho preso un caffè”: multa di 400 euro per disabile in carrozzina. Annunciato il ricorso (Di domenica 31 gennaio 2021) Porto Recanati, 31 gen – Un disabile in carrozzina multato per aver preso un caffè all’interno di un bar pizzeria cercando riparo dal freddo annuncia ricorso insieme al titolare del locale. E’ successo a Porto Recanati (in provincia di Macerata), dove un disabile di 58 anni con la sua carrozzina elettrica è stato sorpreso da degli agenti in borghese mentre consumava un caffè all’interno di un locale per “ripararsi un po’ dal freddo”, violando i divieti anti-coronavirus. E’ stato quindi multato per 400 euro. disabile in carrozzina multato: “Volevo solo scaldarmi, sanzione quasi quanto mia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Porto Recanati, 31 gen – Uninto per averunall’interno di un bar pizzeria cercando riparo dalannunciainsieme al titolare del locale. E’ successo a Porto Recanati (in provincia di Macerata), dove undi 58 anni con la suaelettrica è stato sorda degli agenti in borghese mentre consumava unall’interno di un locale per “ripararsi un po’ dal”, violando i divieti anti-coronavirus. E’ stato quindito per 400into: “Volevo solo scaldarmi, sanzione quasi quanto mia ...

Ghido85 : @GamePlayFusi Non è polemica, avevo freddo alle mani e ora non più. Temperatura assolutamente adatta alla potenza d… - sarabiasi : Avevo 20anni nel 1995. Frequentavo Filosofia dove coltivavo lo spirito critico e mi divertivo molto.Mutuando… - abruzzoweb : #COVID, #DISABILE BEVE CAFFE' IN UN LOCALE E VIENE MULTATO: 'AVEVO FREDDO' | Ultime notizie di cronaca #Abruzzo - A… - GxnnrKingzh : @freeTakee Ti dico solo avevo fatto 2-7 io da freddo con Takkion e un suo amico, e mi buttano fuori dal gruppo , er… - abruzzoweb : COVID, DISABILE BEVE CAFFE’ IN UN LOCALE E VIENE MULTATO: “AVEVO FREDDO” -