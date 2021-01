“Avere l’animo da terza classe. Il primo cellulare è uscito nel 73”: le frecciate di Nicolò Zenga su Twitter al padre (Di domenica 31 gennaio 2021) Abbiamo scritto solo ieri dell’incontro tra Andrea Zenga e il padre Walter avvenuto nella diretta del Grande Fratello VIP di venerdì sera. Un incontro molto “forte”, con padre e figlio che hanno provato a chiarsi davanti alle telecamere – senza riuscire però a sciogliersi del tutto. LEGGI ANCHE => GF Vip, l’incontro tra Andrea Zenga e suo padre Walter: “Quando esci, io ci sono”. E lui scoppia in lacrime L’incontro è quindi terminato con una porta lasciata aperta (cosa insolita per un ex portierone come Zenga) e la speranza che nonostante le distanze il rapporto si possa ricostruire. Ma l’intervento di Walter Zenga al GF Vip non ha convinto il fratello di Andrea, Nicolò, citato per altro durante la puntata. Attraverso il proprio ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 gennaio 2021) Abbiamo scritto solo ieri dell’incontro tra Andreae ilWalter avvenuto nella diretta del Grande Fratello VIP di venerdì sera. Un incontro molto “forte”, cone figlio che hanno provato a chiarsi davanti alle telecamere – senza riuscire però a sciogliersi del tutto. LEGGI ANCHE => GF Vip, l’incontro tra Andreae suoWalter: “Quando esci, io ci sono”. E lui scoppia in lacrime L’incontro è quindi terminato con una porta lasciata aperta (cosa insolita per un ex portierone come) e la speranza che nonostante le distanze il rapporto si possa ricostruire. Ma l’intervento di Walteral GF Vip non ha convinto il fratello di Andrea,, citato per altro durante la puntata. Attraverso il proprio ...

