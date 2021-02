Audi Q4 e-tron - La Suv elettrica avvistata su strada

trong>Audi

trong>Audi

trong>Audi

Leggi su quattroruote

(Di domenica 31 gennaio 2021) Proseguono i colltrong> dell'trong> Q4 e-, immortalata sulle Alpi, in vista del suo debutto atteso nel corso del 2021. La vettura conferma quanto osservato nei bozzetti ufficiali e nella concept svelata a Ginevra nel 2019 e si preannuncia essere un modello cardine dell'offensiva elettrificata del marchio tedesco. La primatrong> su base Meb. Le immagini mostrano sia la versione standard della Suv a zero emissioni sia la Sportback, che la affiancherà sul mercato seguendo l'esempio della sorella maggiore e-. Le differenze, rispetto a quest'ultima, non sono però solo dimensionali, ma anche tecniche: la e-è nata sulla piattaforma Mlb adattata al powertrain elettrico, mentre la Q4 ...