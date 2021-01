Attenzione alla truffe CLASSISCAM su TELEGRAM : pagine di phishing pronte per l’uso che imitano annunci, mercati e servizi (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo schema, denominato CLASSISCAM, è una truffa automatizzata che nasce come servizio progettato per rubare denaro e dati di pagamento. Gli autori utilizzano pagine web che imitano siti internet perfettamente identici a società molto note, attraverso esche da lanciare su TELEGRAM grazie ai bot offerti dal sistema di messaggistica che rende l’operazione di adescamento del tutto automatizzata e quindi molto più conveniente per i truffatori. Lo schema CLASSISCAM sta sfruttando i bot di TELEGRAM che forniscono ai truffatori pagine di phishing pronte per l’uso che imitano annunci, mercati e servizi di consegna popolari per rubare denaro e ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo schema, denominato, è una truffa automatizzata che nasce comeo progettato per rubare denaro e dati di pagamento. Gli autori utilizzanoweb chesiti internet perfettamente identici a società molto note, attraverso esche da lanciare sugrazie ai bot offerti dal sistema di messaggistica che rende l’operazione di adescamento del tutto automatizzata e quindi molto più conveniente per i truffatori. Lo schemasta sfruttando i bot diche forniscono ai truffatoridiperchedi consegna popolari per rubare denaro e ...

marattin : Calma. Ho detto, entrando alla Camera, che non abbiamo certo cambiato idea sul fatto che serva e che sia stato sbag… - DarioNardella : #Firenze sarà protagonista nel 3º capitolo de l’#AmicaGeniale. Un segnale di ripresa per il cinema, per chi lavora… - Giorgiolaporta : Proprio non riesco a vedere differenze tra i deportati della Germania e quelli dell'URSS. Erano entrambi miei frate… - SignorErnesto : Quello che vediamo in quella che é convenzionalmente chiamata 'la prima ondata' sono esclusivamente regioni del nor… - eitaliche : Mete che attirano l'attenzione sono le chiese sconsacrate e abbandonate che, spesso, diventano nuovi luoghi grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione alla I vaccini e i campioni nascosti della produzione in Europa

Una cosa che non è sfuggita alla redazione del "Financial Times" che ha dedicato un articolo, ... La società tedesca BioNTech ha richiamato l'attenzione mondiale per il suo lavoro nella messa a punto ...

A Kashgar, viaggio nella terra degli Uiguri

Una voce attirò la nostra attenzione, il suono era di una lingua a noi poco "familiare", né cinese, ...una via attraverso la quale potremmo arrampicarci con la luce del giorno ed accedere di nuovo alla ...

Attenzione alla sfida con Rieti LA NAZIONE Trump, lo sciamano Jake deluso per non aver ottenuto la grazia: «Mi ha tradito, ora parlo io»

Fino a qualche settimana fa era un illustre sconosciuto, doppiatore e comparsa di cinema a tempo perso, con un'intensa attività nell'area grigia del web dove fermentano le ...

Caso bombolette al peperoncino Il sindaco Betti alla Ceccardi "Il mailbombing? Non riuscito..."

Tiene banco, a Cascina, la polemica sul ritrovamento nell’armadio del Comune di uno scatolone di bombolette di spray al peperoncino. Il sindaco Michelangelo Betti ha così risposto a Susanna Ceccardi, ...

Una cosa che non è sfuggitaredazione del "Financial Times" che ha dedicato un articolo, ... La società tedesca BioNTech ha richiamato l'mondiale per il suo lavoro nella messa a punto ...Una voce attirò la nostra, il suono era di una lingua a noi poco "familiare", né cinese, ...una via attraverso la quale potremmo arrampicarci con la luce del giorno ed accedere di nuovo...Fino a qualche settimana fa era un illustre sconosciuto, doppiatore e comparsa di cinema a tempo perso, con un'intensa attività nell'area grigia del web dove fermentano le ...Tiene banco, a Cascina, la polemica sul ritrovamento nell’armadio del Comune di uno scatolone di bombolette di spray al peperoncino. Il sindaco Michelangelo Betti ha così risposto a Susanna Ceccardi, ...