ATP Cup 2021, prima giornata: l'Italia debutta con l'Austria. I primi quattro del ranking subito in campo (Di domenica 31 gennaio 2021) A febbraio l'Australia sarà senza mezzi termini la patria del tennis. Tra Australian Open e tornei a esso propedeutici, ci saranno tante partite da guardare; ma la prima settimana del secondo mese del 2021 sarà caratterizzata dalla seconda edizione della ATP Cup, nata lo scorso anno e che ha visto il ritorno in calendario di una competizione per nazionali dal 2012, ultimo anno della World Team Cup. Quest'anno, a causa del Covid-19, saranno soltanto 12 le nazioni ai nastri di partenza, ma potremo vedere almeno una cornice di pubblico ad allietare le partite, che inizieranno il 2 febbraio alle 10 orario di Melbourne, alla mezzanotte italiana. Tutte e dodici le nazionali saranno protagoniste della prima giornata del torneo, con i primi quattro giocatori al mondo che scenderanno ...

