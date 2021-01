Atletica | Mei eletto presidente Fidal “Rinnoviamo per rinascere”

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Stefano Mei è il nuovodella Federazione italiana dileggera. L’assemblea elettiva, riunita alla Fiera di Roma, ha scelto il successore di Alfio Giomi premiando di misura al ballottaggio l’ex mezzofondista (53,47% delle preferenze espresse) nei confronti di Vincenzo Parrinello (46,36%). “Mi viene da piangere – ha dichiarato Mei subito dopo l’elezione – Spero veramente di poter essere ilche unisce le fratture che ci sono. Datemi fiducia e riusciremo a portare l’dove deve stare”. Nel suo intervento prima del voto, Mei ha citato Papa Francesco (“Bisogna essere costruttori di ponti e non di barriere: io voglio collegare la base con la federazione centrale in totale trasparenza e onestà”), si è definito “ildella gioia” e ha invocato ...

L'ex mezzofondista azzurro vince al ballottaggio con 31.051 voti, Parrinello 26.917. Tutti gli eletti nel nuovo Consiglio federale IN AGGIORNAMENTO L'atletica italiana ha scelto: è Stefano Mei il nuovo presidente della FIDAL per il quadriennio 2021 - 2024. È questo l'esito dell'Assemblea Nazionale che si è svolta alla Fiera di Roma.