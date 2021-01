Atalanta | Pasalic | “Contro la Lazio è mancata la concentrazione Senza Gomez ma…”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Due partite consecutive con lae tanta sofferenza per l'. La Dea in Coppa Italia alla fine ha colto la vittoria qualificazione ma in campionato ha subito una pesante sconfitta che sancisce il sorpasso in classifica. Mariotornato al gol dopo un periodo di asforzata dai campi di gioco ha analizzato la sconfitta interna: "Oggi la partita non è andata bene come in Coppa Italia. Non siamo stati concentrati, potevamo pareggiare ma pensiamo alla prossima che è di nuovo la Coppa Italia che è un nostro obiettivo. Ho passato due mesi fuori, ora sono contento di essere tornato anche se la squadra andava bene. Mi aspettavo un rientro migliore", le parole del centrocampista ai microfoni di Dazn. Sulle scelte di Gasperiniafferma: "Il mister ha tante scelte, ma con ...

Da qui il sussulto dell'con il solito Muriel, che forse meriterebbe di giocare dall'inizio: palo per l'irruzione vincente di. Con un quarto d'ora di speranza , l'ha tentato ...L'ha pagato mentalmente il colpo, ed è rientrata in gara solamente grazie alla giocata di Muriel che ha permesso adi segnare a porta vuota. Inzaghi ha subito piazzato però i cambi ...Ciro Immobile had a goal ruled offside before Mario Pasalic pulled a goal back for Atalanta with 10 minutes to go, sending in a rebound after Luis Muriel hit the post. Andreas Pereira and Vedat Muriqi ...Netto successo della squadra di Inzaghi schianta l'Atalanta centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato.