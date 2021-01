Atalanta, oggi l’arrivo in Italia di Kovalenko: visite e firma (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Atalanta accoglie Viktor Kovalenko: l’ucraino arriverà oggi in Italia. Sarà lui a sostituire il Papu Gomez dopo la cessione al Siviglia Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi è previsto lo sbarco in Italia di Viktor Kovalenko. Il centrocampista ucraino si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto con l’Atalanta. I nerazzurri avevano già l’accordo con il giocatore in previsione della prossima stagione ma pagando un indennizzo da un milione di euro sono riusciti a convincere lo Shakhtar Donetsk a liberarlo con sei mesi d’anticipo così che possa sostituire il Papu Gomez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) L’accoglie Viktor: l’ucraino arriveràin. Sarà lui a sostituire il Papu Gomez dopo la cessione al Siviglia Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata diè previsto lo sbarco indi Viktor. Il centrocampista ucraino si sottoporrà allemediche e poi firmerà il contratto con l’. I nerazzurri avevano già l’accordo con il giocatore in previsione della prossima stagione ma pagando un indennizzo da un milione di euro sono riusciti a convincere lo Shakhtar Donetsk a liberarlo con sei mesi d’anticipo così che possa sostituire il Papu Gomez. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - Atalanta_BC : ?? Oggi è l'anniversario di questa opera d'arte ?? Today is the first anniversary of this masterpiece #OnThisDay… - marcoconterio : ?????? #SevillaFC a un passo dal Papu Gomez dell'#Atalanta. A fargli posto è Carlos Fernandez che va alla… - ColucciLc : RT @ColucciLc: Anche oggi, #NikGeo!!! Under16 Provinciali 2005 Tanta roba. @USPergolettese @USCremonese @ACMonza @acmilan @PiacenzaCalcio… - ninoBertolino : RT @russ_mario1: Altri 3 punti europei. Siamo fuori condizione. Abbiamo giocato male. Speriamo di ritrovare la brillantezza nelle prossime… -