Atalanta-Lazio si gioca alle 15 - Diretta Ci sono Ruggeri e Miranchuk | le formazioni

(Di domenica 31 gennaio 2021) Seconda sfida in pochi giorni tra le due squadre. Dopo la vittoria in Coppa Italia i ragazzi di Gasperini cercheranno di confermarsi anche se nondisponibili Romero, positivo al Covid, Hateboer e Gosens.

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe, Freuler, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, Ilicic; Zapata. All. Gasperini(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, ...DIRETTA: GLI ALLENATORI La sfida di, quella che riguarda gli allenatori, è particolarmente affascinante perché stiamo parlando dei due tecnici che siedono da più tempo sulla ...Le formazioni ufficiali di Atalanta Lazio match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo per il secondo round di Atalanta -Lazio dopo l’incontro in Coppa Italia di mercoled ...