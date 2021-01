Atalanta-Lazio oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di domenica 31 gennaio 2021) Il programma di Atalanta-Lazio, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I biancocelesti, reduci da quattro vittorie consecutive, vanno a caccia di un successo in trasferta per superare proprio la Dea, che al momento si trova avanti di due lunghezze rispetto ai capitolini. La squadra di Gasperini proverà a sfruttare il fattore casa per portare a casa i tre punti. L’incontro, previsto oggi domenica 31 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I biancocelesti, reduci da quattro vittorie consecutive, vanno a caccia di un successo in trasferta per superare proprio la Dea, che al momento si trova avanti di due lunghezze rispetto ai capitolini. La squadra di Gasperini proverà a sfruttare il fattore casa per portare a casa i tre punti. L’incontro, previstodomenica 31 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

shezz8 : RT @CarolRadull: Today's Serie A Fixtures Spezia Vs Udinese 2.30pm Atalanta Vs Lazio 5pm Cagliari Vs Sassuolo 5pm Crotone Vs Genoa 5pm… - AmoBergamo : #Bergamo Romero out per Covid con la Lazio: prima tampone positivo, poi due negativi - AmoBergamo : #Bergamo Gasperini è carico per la Lazio: «Siamo in un buon momento, c’è entusiasmo. Mi piace» - 7sport_24 : Serie A Spezia 13:30 Udinese Atalanta 16:00 Lazio Cagliari 16:00 Sassuolo Crotone 16:00 Genoa Napoli 19:00 Parma R… - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: La domenica di @SerieA, si parte con #SpeziaUdinese, alle 15 attesa rivincita #AtalantaLazio, poi #CagliariSassuolo e… -