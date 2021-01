Atalanta-Lazio, magia di Muriel e gol di Pasalic. Ma poi Muriqi gela Gasperini (VIDEO) (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Atalanta torna nel match e riapre la partita contro la Lazio con una magia. Quella di Muriel che si beve Acerbi e mezza difesa biancoceleste con un dribbling sensazionale concluso con un diagonale che si è stampato sul palo. E sul tap in è stato bravo Pasalic a ribadire in rete con un tocco da pochi passi a porta sguarnita. Finale bollente al Gewiss Stadium? Tutt’altro. Ci pensa la panchina a chiudere il match: Pereira scatta e serve Muriqi che a porta vuota appoggia in rete. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) L’torna nel match e riapre la partita contro lacon una. Quella diche si beve Acerbi e mezza difesa biancoceleste con un dribbling sensazionale concluso con un diagonale che si è stampato sul palo. E sul tap in è stato bravoa ribadire in rete con un tocco da pochi passi a porta sguarnita. Finale bollente al Gewiss Stadium? Tutt’altro. Ci pensa la panchina a chiudere il match: Pereira scatta e serveche a porta vuota appoggia in rete. SportFace.

Atalanta_BC : ?? In campo così! ?? Our line-up to face Lazio! Presented by @Plus500 #AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 0-1 | HALF-TIME ? Chiudiamo in svantaggio il primo tempo. Lazio lead at the break. @Plus500… - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 1-3 | 83' ? La Lazio allunga nuovamente con Muriqi. ? Muriqi scores for Lazio. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - cacaolilin : RT @talebanikov: Atalanta - Lazio | Serie A | Matchday 20 | Duvan Zapata Best Tricks & Goals | Vuoi un altro rigore?!???? - 45acpjoe : RT @CucchiRiccardo: Eccellente prestazione della #Lazio, una prova matura anche tatticamente. Merito di #Inzaghi. Non è facile limitare que… -