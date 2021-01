Atalanta Lazio LIVE 0-1: la sblocca subito Marusic! (Di domenica 31 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Lazio si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Lazio 0-0 MOVIOLA 1? Si parte – Chiffi dà il via è Atalanta-Lazio Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Lazio 0-0: risultato e tabellino Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Miranchuk, Ilicic; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Pasalic, Caldara, Scalvini, Pessina, Malinovskyi, Lammers, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Si parte – Chiffi dà il via èMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Miranchuk, Ilicic; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Pasalic, Caldara, Scalvini, Pessina, Malinovskyi, Lammers, ...

Atalanta_BC : ?? In campo così! ?? Our line-up to face Lazio! Presented by @Plus500 #AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - InmaculadaGarzn : @angelitro67 Atalanta- Lazio - CANCHAELNORTE : Serie A: Atalanta 0 - 1 Lazio, 1er Tiempo. - Adri_JUVE : Una partita interessante Atalanta - Lazio - reformacancha : Serie A: Atalanta 0 - 1 Lazio, 1er Tiempo. -