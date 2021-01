Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: quante assenze nella Dea (Di domenica 31 gennaio 2021) Rivincita al Gewiss Stadium tra Atalanta-Lazio. Gasperini perde Romero e Hateboer, Inzaghi ritrova Lui Alberto Si scrive Atalanta-Lazio, si legge spettacolo. I precedenti tra le due squadre parlano chiaro, con loro in campo i gol sono garantiti. Inzaghi può prendersi la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia (qui la cronaca e il tabellino), Gasperini può infliggere il colpo del KO. QUI Atalanta – La Dea perde Romero e Hateboer, entrambi indisponibili. Due elementi molto importanti per lo scacchiere nerazzurro. A rendere il pomeriggio ancora più amaro a Gasperini è la squalifica di Gosens. Sugli esterni scenderanno in campo Maehle e Ruggeri. Verso la conferma di Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata. QUI Lazio – Qualche dubbio per il terzetto di difesa: Musacchio ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021) Rivincita al Gewiss Stadium tra. Gasperini perde Romero e Hateboer, Inzaghi ritrova Lui Alberto Si scrive, si legge spettacolo. I precedenti tra le due squadre parlano chiaro, con loro in campo i gol sono garantiti. Inzaghi può prendersi la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia (qui la cronaca e il tabellino), Gasperini può infliggere il colpo del KO. QUI– La Dea perde Romero e Hateboer, entrambi indisponibili. Due elementi molto importanti per lo scacchiere nerazzurro. A rendere il pomeriggio ancora più amaro a Gasperini è la squalifica di Gosens. Sugli esterni scenderanno in campo Maehle e Ruggeri. Verso la conferma di Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata. QUI– Qualche dubbio per il terzetto di difesa: Musacchio ...

