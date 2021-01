Atalanta-Lazio, la diretta del match (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna il campionato ed è ancora Atalanta-Lazio. Dopo il quarto di finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i nerazzurri, le due formazioni tornano a scontrarsi. Questa volta in paio c’è un posto nel treno delle squadre che correrà nella seconda metà di stagione verso i piani altissimi della classifica. Gasperini deve rinunciare a Gosens (squalificato), Hateboer (infortunato) e Romero (fermato dal Coronavirus). Davanti c’è Miranchuk con Ilicic e Zapata. Le formazioni ufficiali:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.Lazio (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. Dalle 15 la diretta della gara. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna il campionato ed è ancora. Dopo il quarto di finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i nerazzurri, le due formazioni tornano a scontrarsi. Questa volta in paio c’è un posto nel treno delle squadre che correrà nella seconda metà di stagione verso i piani altissimi della classifica. Gasperini deve rinunciare a Gosens (squalificato), Hateboer (infortunato) e Romero (fermato dal Coronavirus). Davanti c’è Miranchuk con Ilicic e Zapata. Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.(3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. Dalle 15 ladella gara. L'articolo BergamoNews.

