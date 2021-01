Atalanta-Lazio 1-3: Milinkovic-Savic costruisce le strade per il gol (Di domenica 31 gennaio 2021) La Lazio conquista la quinta vittoria consecutiva in Serie A. Immobile in versione uomo assist, Gasperini paga le assenze sulle fasce La Lazio risponde presente per la lotta ad un posto in Champions League. Inzaghi si prende la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia (qui la cronaca) di quattro giorni fa. La partita Passano i giorni ma il copione non manca. Le due squadre regalano spettacolo e gol, ma con meno intensità. La Lazio capisce gli errori della Coppa Italia e cambia registro, aggredendo la Dea senza concederle il possesso. Marusic porta in vantaggio i biancocelesti al 3? con un destro a giro che beffa Gollini, che valuta male la traiettoria. Luis Alberto e Milinkovic-Savic fanno la differenza a centrocampo, vincendo i rispettivi duelli e creano sempre superiorità numerica. Il ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021) Laconquista la quinta vittoria consecutiva in Serie A. Immobile in versione uomo assist, Gasperini paga le assenze sulle fasce Larisponde presente per la lotta ad un posto in Champions League. Inzaghi si prende la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia (qui la cronaca) di quattro giorni fa. La partita Passano i giorni ma il copione non manca. Le due squadre regalano spettacolo e gol, ma con meno intensità. Lacapisce gli errori della Coppa Italia e cambia registro, aggredendo la Dea senza concederle il possesso. Marusic porta in vantaggio i biancocelesti al 3? con un destro a giro che beffa Gollini, che valuta male la traiettoria. Luis Alberto efanno la differenza a centrocampo, vincendo i rispettivi duelli e creano sempre superiorità numerica. Il ...

Atalanta_BC : ?? In campo così! ?? Our line-up to face Lazio! Presented by @Plus500 #AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 1-3 | 83' ? La Lazio allunga nuovamente con Muriqi. ? Muriqi scores for Lazio. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 0-1 | HALF-TIME ? Chiudiamo in svantaggio il primo tempo. Lazio lead at the break. @Plus500… - tackleduro : Atalanta-Lazio 1-3 (Sicuramente non contro i suoi ex compagni o i suoi ex tifosi) - Adnkronos : Lazio cala il tris in casa Atalanta, Genoa ok a Crotone #SerieA #AtalantaLAzio #CrotoneGenoa #CagliariSassuolo -