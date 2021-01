Atalanta, Gasperini: “Gli episodi ci sono stati sfavorevoli, ma non sono deluso” (Di domenica 31 gennaio 2021) Giornata no per l'Atalanta: i nerazzurri vanno al tappeto contro la Lazio e vengono superati proprio dai biancocelesti in classifica. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la sconfitta ai microfoni di DAZN: "Il gol iniziale ha dato modo alla Lazio di giocare nel modo a loro più adatto. Non sono deluso dalla gara di oggi. Siamo in condizione e siamo riusciti anche a pareggiare la partita. Abbiamo preso dei gol balordi. sono partite in cui gli episodi vanno nella direzione opposta. Oggi comunque l'Atalanta mi è piaciuta. Mercoledì in 10 siamo riusciti a fare gol, sbagliando anche un rigore. Oggi abbiamo creato molto, anche nel secondo tempo ci credevamo sul 2-1 perché avevamo più energia. Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Giornata no per l': i nerazzurri vanno al tappeto contro la Lazio e vengono superati proprio dai biancocelesti in classifica. Il tecnico Gian Pieroanalizza la sconfitta ai microfoni di DAZN: "Il gol iniziale ha dato modo alla Lazio di giocare nel modo a loro più adatto. Nondalla gara di oggi. Siamo in condizione e siamo riusciti anche a pareggiare la partita. Abbiamo preso dei gol balordi.partite in cui glivanno nella direzione opposta. Oggi comunque l'mi è piaciuta. Mercoledì in 10 siamo riusciti a fare gol, sbagliando anche un rigore. Oggi abbiamo creato molto, anche nel secondo tempo ci credevamo sul 2-1 perché avevamo più energia. Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di ...

