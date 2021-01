Atalanta annichilita dalla Lazio, vince anche il Genoa! Boga salva il Sassuolo in extremis (Di domenica 31 gennaio 2021) Concluse le gare delle 15:00 del ventesimo turno di Serie A 2020/2021. Vincono Lazio, Genoa e Cagliari. Stop di Atalanta e Crotone. Il Sassuolo pareggia al 90?. Le gare delle 15:00 del ventesimo turno di Serie A 2020/2021 si sono appena concluse. I match del pomeriggio del massimo campionato italiano hanno regalato diverse emozioni. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) Concluse le gare delle 15:00 del ventesimo turno di Serie A 2020/2021. Vincono, Genoa e Cagliari. Stop die Crotone. Ilpareggia al 90?. Le gare delle 15:00 del ventesimo turno di Serie A 2020/2021 si sono appena concluse. I match del pomeriggio del massimo campionato italiano hanno regalato diverse emozioni. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

