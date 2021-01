Assembramenti nelle principali città italiane, Speranza: “Zona gialla non è scampato pericolo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Coronavirus in Italia, Assembramenti in diverse città italiane in attesa del passaggio alla Zona gialla. L’allarme degli esperti: il virus potrebbe tornare a correre. Fine settimana all’insegna del liberi tutti in molte città italiane, dove centinaia di persone si sono radunate nei parchi e nelle principali vie dello shopping anticipando il passaggio in Zona gialla, che scatta dalla giornata di lunedì 1 febbraio, con Assembramenti che preoccupano gli esperti, che evidenziano come l’emergenza non sia ancora alle spalle. Coronavirus, Assembramenti nelle vie dello shopping delle principali città ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Coronavirus in Italia,in diversein attesa del passaggio alla. L’allarme degli esperti: il virus potrebbe tornare a correre. Fine settimana all’insegna del liberi tutti in molte, dove centinaia di persone si sono radunate nei parchi evie dello shopping anticipando il passaggio in, che scatta dalla giornata di lunedì 1 febbraio, conche preoccupano gli esperti, che evidenziano come l’emergenza non sia ancora alle spalle. Coronavirus,vie dello shopping delle...

