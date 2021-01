Assembramenti e zona gialla, Arcuri: «Rischiamo di perdere il controllo» (Di domenica 31 gennaio 2021) Non si può fare la vita che vorremmo. Una verità che sembra scontata ma non la è a giudicare dagli Assembramenti e il clima generale di relax che sta accompagnando il transito in... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 gennaio 2021) Non si può fare la vita che vorremmo. Una verità che sembra scontata ma non la è a giudicare daglie il clima generale di relax che sta accompagnando il transito in...

Agenzia_Ansa : Allarme assembramenti. Folla in centro a Milano e Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA - repubblica : Coronavirus, Roma non aspetta: sabato pomeriggio tra folle e assembramenti. D'Amato: 'Se continua così si va dritti… - papiniste : RT @eziomauro: Assembramenti, allarme di Miozzo: 'Zona gialla non è normalità, i contagi possono schizzare in alto' - leggoit : Dai #navigli a #Milano a via del Corso a #Roma: domenica di assembramenti prima della zona gialla -