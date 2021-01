Ascolti TV di sabato 30 gennaio: C'è posta per te senza rivali (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto come previsto anche per sabato 30 gennaio: C'è posta per te si conferma il programma più seguito del sabato sera, tenendo a distanza Carlo Conti con il suo Affari tuoi (Viva gli sposi!). È questo l'esito dei dati auditel che ancora una volta, hanno certificato il gradimento del pubblico che segue il people show di Maria De Filippi. I numeri di C'è posta per te La quarta puntata di questa stagione di C'è posta per te, impreziosita dalla presenza di Gianni Morandi, in apertura di trasmissione, e del giovane calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, accompagnato da sua madre Francesca Costa, ha ottenuto un ascolto medio di 6.469.000 telespettatori. Un leggero calo rispetto alla puntata precedente, quando il dato raggiunse i 6.510.000. In crescita invece il dato ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto come previsto anche per30: C'èper te si conferma il programma più seguito delsera, tenendo a distanza Carlo Conti con il suo Affari tuoi (Viva gli sposi!). È questo l'esito dei dati auditel che ancora una volta, hanno certificato il gradimento del pubblico che segue il people show di Maria De Filippi. I numeri di C'èper te La quarta puntata di questa stagione di C'èper te, impreziosita dalla predi Gianni Morandi, in apertura di trasmissione, e del giovane calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, accompagnato da sua madre Francesca Costa, ha ottenuto un ascolto medio di 6.469.000 telespettatori. Un leggero calo rispetto alla puntata precedente, quando il dato raggiunse i 6.510.000. In crescita invece il dato ...

