Arrivano oltre 60mila dosi di vaccino | Miozzo | Ancora troppa improvvisazione

nicolasbettoni8 : RT @krudotw: #Gasperini che ammattisce nel post-gara è sempre la parte migliore. Oggi ha detto che ci arrivano sempre davanti, ma da quando… - tresanti1 : RT @krudotw: #Gasperini che ammattisce nel post-gara è sempre la parte migliore. Oggi ha detto che ci arrivano sempre davanti, ma da quando… - Domenic20508867 : RT @krudotw: #Gasperini che ammattisce nel post-gara è sempre la parte migliore. Oggi ha detto che ci arrivano sempre davanti, ma da quando… - LazioChile : RT @krudotw: #Gasperini che ammattisce nel post-gara è sempre la parte migliore. Oggi ha detto che ci arrivano sempre davanti, ma da quando… - Carmela_oltre : RT @Michele_Anzaldi: Su Rai3 Travaglio, invitato in qualità di sostenitore di Conte, paragona Renzi al terrorista Bin Laden, con un rancore… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano oltre

Gazzetta del Sud

Sono arrivate all aeroporto militare di Pratica di Mare le 66.000 dosi del vaccino Moderna inizialmente in programma questa settimana. Le fiale saranno ora distribuite dall esercito nelle varie ...Anche i tempi di decisione si sono dilatati beni quattro mesi previsti dalla legge, che i tribunali non riescono a rispettare: la maggior parte supera i 15 mesi e alcunia tre anni, ...Israele è uno dei paesi in cui sono stati usati più vaccini e i primi risultati si sono già visti con una diminuzione dei nuovi contagi ...L’Italia ha tenuto aperto le scuole più di molti altri Paesi europei. A dirlo non è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che da sempre si batte per le lezioni il più possibile in presenza ma l’U ...