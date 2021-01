Arianna David | l’ex Miss Italia | chi è il marito David Liccioli

(Di domenica 31 gennaio 2021)si è sposata,è convolata a nozze con, che ha il nome identico al cognome della showgirl di 44 anni. La romana, eletta reginetta nel 1993, si è sposata per la prima volta dopo aver avuto due figli, Tommaso e Gregorio (rispettivamente di 12 e 9 anni), da una precedente relazione. Il matrimonio è stato celebrato sabato 29 luglio, nella Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata a Roma. Un momento atteso e magico per, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti del lieto evento. Per l’occasione laha sfoggiato un meraviglioso abito a sirena, con un lungo velo, che esaltava perfettamente la sua bellezza. Le nozze sono arrivata dopo neppure un anno di ...

EdoardoManzell1 : Oggi a #domenicalive documenti choc sui figli segreti di C. Villa, Arianna David con un racconto choc sulla Elia, D… - davidguerra38 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Documenti choc sui figli segreti di Claudio Villa -Arianna David con un racconto choc: sì è scagli… - f_r_a_1 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Documenti choc sui figli segreti di Claudio Villa -Arianna David con un racconto choc: sì è scagli… - Carmelona5 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Documenti choc sui figli segreti di Claudio Villa -Arianna David con un racconto choc: sì è scagli… - carmelitadurso : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Documenti choc sui figli segreti di Claudio Villa -Arianna David con un racconto choc: sì è scagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Arianna David

Approdata nel mondo della televisione italiana grazie alla vittoria nel concorso per Miss Italia ,è una veterana dello spettacolo, in qualità di conduttrice e opinionista. Grazie alla sua bellezza,ha anche preso parte alla gara per Miss Universo, arrivando tra le prime dieci.è tra gli ospiti della nuova puntata di ' Domenica Live ', il programma condotto da Barbara D'Urso la domenica pomeriggio su Canale 5. La ex Miss Italia, stando alle anticipazioni, sarà ...La traumatica esperienza di Arianna David. Picchiata, sequestrata, a rischio della vita: Arianna David ha vissuto l’inferno per colpa del suo ex fidanzato, che ha anche minaccia ...Arianna David ha vinto Miss Italia nel 1993, per poi partecipare a Miss Universo nell'anno successivo: oggi è sposata e ha due figli ...