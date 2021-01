Antonella Clerici cucina in diretta con la figlia Maelle: 'Timidissima, è lei la vera cuoca di casa' (Di domenica 31 gennaio 2021) La conduttrice si racconta in collegamento con Domenica In e fa una sorpresa a Mara Venier facendo arrivare la bambina con lei Leggi su today (Di domenica 31 gennaio 2021) La conduttrice si racconta in collegamento con Domenica In e fa una sorpresa a Mara Venier facendo arrivare la bambina con lei

mattinodinapoli : Domenica In, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» - zazoomblog : Antonella Clerici: “È come se la sentissi” il racconto commovente sulla mamma - #Antonella #Clerici: #sentissi” - marcoluci1 : RT @leggoit: #DomenicaIn, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» - PasqualeMarro : Antonella Clerici a Domenica In, incursione in diretta - leggoit : #DomenicaIn, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» -