Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, chi è il compagno Vittorio, figlia (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica in. Ospite della puntata in onda oggi, Antonella Clerici, protagonista su Rai1 con il nuovo programma di successo ‘E’ sempre mezzogiorno’. Antonella, in diretta dalla sua casa in provincia di Alessandria, parlerà proprio del suo nuovo programma e racconterà del felice momento che sta vivendo con il suo compagno Vittorio! Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, E’ sempre Mezzogiorno Antonella Clerici è nata a Legnano il 6 dicembre del 1962. Si è diplomata al Liceo Classico e ha conseguito una laurea in giurisprudenza. Dopo aver debuttato negli anni ’80 in reti minori, è diventata famosa quando è passata alla Rai e ha iniziato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica in. Ospite della puntata in onda oggi,, protagonista su Rai1 con il nuovo programma di successo ‘E’ sempre mezzogiorno’., in diretta dalla sua casa in provincia di Alessandria, parlerà proprio del suo nuovo programma e racconterà del felice momento che sta vivendo con il suo: chi è,, E’ sempre Mezzogiornoè nata a Legnano il 6 dicembre del 1962. Si è diplomata al Liceo Classico e ha conseguito una laurea in giurisprudenza. Dopo aver debuttato negli’80 in reti minori, è diventata famosa quando è passata alla Rai e ha iniziato a ...

CorriereCitta : Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, chi è il compagno Vittorio, figlia… - angelofavignan : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ORNELLA VANONI, ANTONELLA CLERICI E IL RITORNO DI CATERINA BALIVO - ignotoale75 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ORNELLA VANONI, ANTONELLA CLERICI E IL RITORNO DI CATERINA BALIVO - zazoomblog : Antonella Clerici e Mara Venier “litigata storica a Domenica In”: incredibile retroscena non tutti lo sanno -… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ORNELLA VANONI, ANTONELLA CLERICI E IL RITORNO DI CATERINA BALIVO -