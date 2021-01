Anticipazioni Una Vita | Puntate Spagnole | Carmen ed Antonito Perdono la Vita!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 31 gennaio 2021)Una: a causa di un’esplosione che sembra avere dei responsabili ben precisi,edla. Il quartiere è sconvolto per via delle numerose disgrazie che hanno colpito i Palacios… Unaha abituato ai telespettatori all’uscita di scena improvvisa di molti personaggi importanti. Sta succedendo la stessa cosa nelle, dove a causa di un’esplosione due dei protagonistila, lasciando tutti gli altri nella disperazione. Vediamo che cosa sta per succedere.Una: esplosione ad Acacias ...