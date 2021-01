Anti-Covid: eseguite quasi 2 milioni di dosi Vaccini, le tappe per gli over 80 (Di domenica 31 gennaio 2021) La Lombardia dovrebbe partire con le vaccinazioni degli over 80 intorno a fine marzo. Lunedì 1 febbraio prime somministrazioni nel Lazio. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 31 gennaio 2021) La Lombardia dovrebbe partire con le vaccinazioni degli80 intorno a fine marzo. Lunedì 1 febbraio prime somministrazioni nel Lazio.

Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - andrea_cioffi : NO al regalo di De Luca da oltre 3 milioni di € a una clinica privata. Il TAR: l’accordo anti-Covid tra il governa… - fattoquotidiano : COVID, FARMACI ILLEGALI Maxi sequestro a Roma - argentofisico : RT @ZombieBuster5: L’esperto in TV ci spiega che #influenza non circola grazie alle misure anti #Covid_19. Nessuno gli fa la domanda giusta… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Belgio, proteste a #Bruxelles contro le misure anti-#Covid: 200 arresti -