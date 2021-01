Ansia e Paura per Alessandra De Angelis, Positiva al Covid al Nono Mesi di Gravidanza (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ex concorrente di “Temptation Island”, Alessandra De Angelis, ha contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa sul web, piangendo. A complicare il tutto c’è il fatto che la ragazza è alla trentasettesima settimana di Gravidanza. È stato proprio durante un controllo di routine che la De Angelis ha scoperto di essere Positiva. Negativi invece Leggi su youreduaction (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ex concorrente di “Temptation Island”,De, ha contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa sul web, piangendo. A complicare il tutto c’è il fatto che la ragazza è alla trentasettesima settimana di. È stato proprio durante un controllo di routine che la Deha scoperto di essere. Negativi invece

Ashxiara : ma solo io ho ansia di rispondere subito alle persone perché ho paura di sembrare stalker tipo? - Alessio_22 : Ma non c’avete paura voi che avete più di 1000 follower? Non avete un po’ d’ansia da prestazione? - mascoloxrossi : RT @foratozzzzzz: quelli che da piccoli non staccavano mai gli sticker per paura di sprecarli ora soffrono di ansia ed esaurimenti nervosi - demetriashair_ : @cucimilamore Io ho il tuo stesso timore, ho paura che mi stia affezionando solo io e lui sia un po’ menefreghista,… - 93lucia : Non riesco a capire tutto questo entusiasmo per questo che è arrivato. Io invece sono in ansia. Ho paura per i miei koalini ????#prelemi -