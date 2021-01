Allegri pronto a tornare in Serie A, ha già incontrato il nuovo club (Di domenica 31 gennaio 2021) Massimiliano Allegri è pronto a tornare ad allenare in Serie A. L’ex tecnico della Juventus sembra essere ad un passo dalla panchina della Roma. La Roma è pronta a voltare pagina. Ed è pronto anche Massimiliano Allegri che sembra essere il candidato numero uno per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina del club giallorosso. L’ex allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) Massimilianoad allenare inA. L’ex tecnico della Juventus sembra essere ad un passo dalla panchina della Roma. La Roma è pronta a voltare pagina. Ed èanche Massimilianoche sembra essere il candidato numero uno per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina delgiallorosso. L’ex allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

