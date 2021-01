Allarme influenza aviaria | trovati morti 750 pellicani positivi nel santuario degli uccelli

(Di domenica 31 gennaio 2021) Strage diin Senegale: nelnazionaledi Djoudki ne sono stati750 senza vita, e tutti sono risultatial virus dell’Strage di volatili nelnazionaledi Djoudji. In Senegal lo scorso 23 gennaio (ma la notizia è divenuta di pubblico dominio solo in queste ore) ben 750sono statidalle autorità del parco. Immediatamente sono stati effettuati esami per accertare le cause del decesso di massa ed è emerso che tutti ieranoall’H5N1. Subito è ...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme influenza

in Senegal per un focolaio diaviaria H5N1 : sarebbero oltre 740 i giovani esemplari di pellicano ad essere morti per via dell'. Senegal:aviaria, deceduti oltre 740 pellicani In Senegal èper un caso diaviaria che ha portato alla morte più di 740 pellicani, nel Santuario nazionale degli ...