Alla perenne ricerca della foto perfetta? Potreste essere affetti da ‘selfite’: fate attenzione (Di domenica 31 gennaio 2021) Quanti selfie vi scattate prima di scegliere la foto perfetta da postare sui social o da inviare ai vostri amici sulla chat di gruppo? Quanto tempo trascorrete a modificare la vostra foto prima di pubblicarla? Utilizzate i filtri? Anche l’angolazione della fotocamera influenza il vostro aspetto in una foto. Può accentuare o far scomparire una sgradevole gibbosità del dorso nasale, oppure nascondere un fastidioso e brutto doppio mento. E se proprio non riuscite a scattare una foto in cui apparite belli e perfetti, allora potete ricorrere alle app tipo FaceTune, FaceApp o BodyEditor, che con un semplice tocco di dito consentono di cancellare i tanto odiati inestetismi e difetti. Ecco, sappiate che se diventate ossessivi nella ricerca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Quanti selfie vi scattate prima di scegliere lada postare sui social o da inviare ai vostri amici sulla chat di gruppo? Quanto tempo trascorrete a modificare la vostraprima di pubblicarla? Utilizzate i filtri? Anche l’angolazionecamera influenza il vostro aspetto in una. Può accentuare o far scomparire una sgradevole gibbosità del dorso nasale, oppure nascondere un fastidioso e brutto doppio mento. E se proprio non riuscite a scattare unain cui apparite belli e perfetti, allora potete ricorrere alle app tipo FaceTune, FaceApp o BodyEditor, che con un semplice tocco di dito consentono di cancellare i tanto odiati inestetismi e difetti. Ecco, sappiate che se diventate ossessivi nella...

Noovyis : (Alla perenne ricerca della foto perfetta? Potreste essere affetti da ‘selfite’: fate attenzione) Playhitmusic - - arique80 : @ilgiornale L'emergenza è perenne come lo è in tutti i Paesi del Mondo. Come contagiati alla fine andiamo pure meglio - puntopuntox : @gloquenzi @concitadeg Guardi ... la giornalista in questione sembra abbia una perenne puzza sotto il naso e pur no… - PacodaCamino : @smarucci461 @paoloigna1 @albertopetro2 @karmendida @smc_su @CristianeGLima @ValerioLivia @PreziosaGemma… - chinotto_07 : La #Boschi è la leccaculo di #Renzi per antonomasia, ed i padroni, presto o tardi, premiano sempre i loro leccaculi… -