Alessandra Martines a Domenica IN | ecco che fine ha fatto Fantaghirò

(Di domenica 31 gennaio 2021) A quattro anni di distanza dall’ultima apparizione sul piccolo scherma torna oggi, 31 gennaio,, l’attrice e ballerina italiana naturalizzata francese sarà ospite, in collegamento da Parigi, di Mara Venier aIn . A quattro anni di distanza dall’ultima apparizione sulla televisione italiana, nel 2017 con “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” per la regia di Eros Puglielli, l’attrice e ballerina di Roma ma naturalizzata francese,torna a deliziare i telespettatori con la sua presenza. Lasarà ospite della puntata di oggi diIn dove Mara Venier la accoglierà, in collegamento video da Parigi dove vive ormai da quasi 26 anni, per raccontare gli ultimi successi i progetti del futuro e, ...

laschiassi : @aedan83 Bellissimo! Alessandra Martines è stata la mia prima icona di stile, la Cuccarini invece mi è sempre sembrata una burina. -

... il professor Luca Richeldi , pneumologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico, il giornalista Roberto Poletti , Kabir Bedi (in collegamento dall'India) e(in collegamento da ...Domenica In: tutti gli altri ospiti del 31 gennaio 2021 Ma le sorprese non sono finite qui, in studio c'è anche la showgirl e attrice, che ricordiamo tutti nel cast fisso, ...Ecco tutte le anticipazioni sulle principali trasmissioni della domenica e su un'amatissima fiction che sta riscuotendo enorme successo.Anticipazioni Domenica In, puntata del 31 gennaio 2021: ci saranno tanti super ospiti in studio, e anche lei, l'amata conduttrice da remoto.