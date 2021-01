Alessandra De Angelis incinta e positiva al Covid | “Supererò anche questa”

(Di domenica 31 gennaio 2021) L’ex protagonista di Temptation IslandDeha scoperto di esserealdurante l’ultimo mese di gravidanza. Una delle protagoniste dell’ultima stagione di Temptation Island,De, ha scoperto di recente di essereal. Una notizia che l’ha sconvolta e che le ha fatto venire una grandissima paura. Non tanto perché ha contratto il virus, ma perché lo ha scoperto all’ultimo mese di gravidanza.è già madre di due bambini, Beatrice e Enea, e sta attendendo la terzogenita Adria. Lei ed il compagno Emanuele D’Avanzo erano al settimo cielo finchénon ha cominciato a sentire dei dolori in tutto il corpo. Inizialmente la donna ...

