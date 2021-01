Alda D’Eusanio frase shock, è successo ancora: rischio squalifica? (Di domenica 31 gennaio 2021) A pochissime ore dal suo ingresso nella casa del GF VIP, Alda D’Eusanio potrebbe già essere a rischio squalifica: l’evento si ripete, ecco che cosa ha detto Alda D’Eusanio (fonte foto: Instagram, @ Aldadeusanioofficial)Continua a tener compagnia, a sorprendere e a conquistare il pubblico, il GF VIP, il noto ed amato programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini: a poche ore dal suo ingresso, Alda D’Eusanio potrebbe già essere a rischio squalifica per una frase pronunciato, è successo ancora una volta. Un’edizione davvero incredibile e dal grande seguito, quella di quest’anno al Grande Fratello Vip, che non smette di far parlare ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) A pochissime ore dal suo ingresso nella casa del GF VIP,potrebbe già essere a: l’evento si ripete, ecco che cosa ha detto(fonte foto: Instagram, @deusanioofficial)Continua a tener compagnia, a sorprendere e a conquistare il pubblico, il GF VIP, il noto ed amato programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini: a poche ore dal suo ingresso,potrebbe già essere aper unapronunciato, èuna volta. Un’edizione davvero incredibile e dal grande seguito, quella di quest’anno al Grande Fratello Vip, che non smette di far parlare ...

_honeyclouds8 : RT @Iperborea_: Alda D'Eusanio ha pronunciato la n word. Questo GF non s'ha più da fare #GFVIP - MoehEsse : #fuorialda Fino a 10-15 anni fa, 'negro' era usato per le persone di colore in maniera non offensiva. Poi hanno s… - SPYit_official : Alda D’Eusanio come Fausto Leali: la frase choc durante la cena e ora rischia la squalifica. Ma si può? Possibile c… - Roccoterzo : #rosmello Nuovo record per il #GFVip Alda D'Eusanio non ci mette manco 24ore per farsi squalificare 20 ore - infoitcultura : Alda D’Eusanio che combini? Dopo 24h potrebbe essere squalificata – VIDEO -

