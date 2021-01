Alda D’Eusanio dice la parola ‘negro’ al Gf Vip. Balotelli: “Fuori a vita da ogni programma” (Di domenica 31 gennaio 2021) Alda D'Eusanio è una giornalista e una nota opinionista televisiva. È entrata, come concorrente, nella casa del Gf Vip venerdì sera. Si era espressa in maniera molto diretta contro Walter Zenga reo, secondo lei, di non essere stato un padre abbastanza bravo nei confronti di Andrea, che è un inquilino della casa. Ma nelle scorse ore la giornalista è finita nel mirino del web per una parola utilizzata durante una cena con i suoi coinquilini. Una delle concorrenti, Carlotta dell'Isola, era a tavola insieme a lei quando ha detto: "Intedevo il pesce bianco, parliamo sempre di cose da mangiare...". E la D'Eusanio ha replicato con una frase: "Certo il pesce bianco, vedi qualche negro a tavola?". Nella casa è calato il gelo e si è cercato di cambiare discorso immediatamente. Ma chi ha notato la parola 'negro' si è infuriato sul web. Tra questi ... Leggi su golssip (Di domenica 31 gennaio 2021)D'Eusanio è una giornalista e una nota opinionista televisiva. È entrata, come concorrente, nella casa del Gf Vip venerdì sera. Si era espressa in maniera molto diretta contro Walter Zenga reo, secondo lei, di non essere stato un padre abbastanza bravo nei confronti di Andrea, che è un inquilino della casa. Ma nelle scorse ore la giornalista è finita nel mirino del web per unautilizzata durante una cena con i suoi coinquilini. Una delle concorrenti, Carlotta dell'Isola, era a tavola insieme a lei quando ha detto: "Intedevo il pesce bianco, parliamo sempre di cose da mangiare...". E la D'Eusanio ha replicato con una frase: "Certo il pesce bianco, vedi qualche negro a tavola?". Nella casa è calato il gelo e si è cercato di cambiare discorso immediatamente. Ma chi ha notato la'negro' si è infuriato sul web. Tra questi ...

