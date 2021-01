Alda D’Eusanio a rischio squalifica al GF Vip: parlano Enock e Bettarini (Di domenica 31 gennaio 2021) Alda D’Eusanio rischia la squalifica al Grande Fratello Vip: la parola usata dalla conduttrice scatena la rabbia di Enock e Stefano Bettarini. Alda D’Eusanio rischia di essere squalificata dal Grande Fratello Vip poche ore dopo l’inizio della sua avventura. Durante la cena del sabato sera che gli autori hanno concesso ai concorrenti, la conduttrice ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 31 gennaio 2021)rischia laal Grande Fratello Vip: la parola usata dalla conduttrice scatena la rabbia die Stefanorischia di essereta dal Grande Fratello Vip poche ore dopo l’inizio della sua avventura. Durante la cena del sabato sera che gli autori hanno concesso ai concorrenti, la conduttrice ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Alda d’Eusanio rischia la squalifica? Il commento di Enock: “schifo” - #d’Eusanio #rischia #squalifica?… - EsimioF : Immagino che Alda D’Eusanio vi stia simpatica. Visto il can can fatto per Leali stupisce che per lei non facciate n… - Ivana18742397 : RT @Iperborea_: Alda D'Eusanio ha pronunciato la n word. Questo GF non s'ha più da fare #GFVIP - Novella_2000 : Enock furioso contro Alda D'Eusanio dopo l'utilizzo della n-word: 'Che schifo' #gfvip - LuciaRobynFusco : RT @feredicaa: comunque dopo che alda d’eusanio ha detto la n word non solo nessuno in quella casa le ha detto NULLA. ma gloria e sdg hanno… -

