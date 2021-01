Albo d’oro Mondiali ciclocross: quarta maglia iridata per Mathieu Van der Poel (Di domenica 31 gennaio 2021) C’era attesa sul duello tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert per il successo del campionato del Mondo 2021 di ciclocross. Teatro della contesta è stato il il tracciato sabbioso di Ostenda, in Belgio. Ebbene, il confronto tra i due è stato vinto da van der Poel, che ha così conquistato il terzo titolo iridato consecutivo, il quarto in totale per il fuoriclasse neerlandese. Una dimostrazione di forza ancora una volta per il tulipano che, in una competizione complicata come questa, ha dato prova della sua immensa classe. Di seguito l’Albo d’oro: L’Albo d’oro DEI Mondiali DI ciclocross Anno Vincitore Secondo Terzo Open 1950 Jean Robic Roger Rondeaux Pierre Jodet 1951 Roger Rondeaux André ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) C’era attesa sul duello travan dere Wout Van Aert per il successo del campionato del Mondo 2021 di. Teatro della contesta è stato il il tracciato sabbioso di Ostenda, in Belgio. Ebbene, il confronto tra i due è stato vinto da van der, che ha così conquistato il terzo titolo iridato consecutivo, il quarto in totale per il fuoriclasse neerlandese. Una dimostrazione di forza ancora una volta per il tulipano che, in una competizione complicata come questa, ha dato prova della sua immensa classe. Di seguito l’: L’DEIDIAnno Vincitore Secondo Terzo Open 1950 Jean Robic Roger Rondeaux Pierre Jodet 1951 Roger Rondeaux André ...

Gix74 : @pitardj @Djnc78 Anche la Champions che ha Materazzi nel suo albo d'oro ha perso di molto il suo fascino. ????? - AndreaConteri : @im_jordanv @intertristi @CapitanBergomi Meglio, alla fine nell'albo d'oro restano le vittorie - refusofetuso : Praticamente leggevo l'albo d'oro di Wimbledon femminile aggiornato all'89 e imparavo a memoria questa canzone. Sp… - RoxiTaglio : @FabRavezzani Secondo me Direttore vista la situazione in classifica implica di dover fare delle scelte e la Coppa… - AGaggera : @settoreblog Adesso non esageriamo. A meno che non ti riferissi agli scudetti rubati su 20 in albo d'oro. -

Ultime Notizie dalla rete : Albo d’oro Trading online, queste le trappole da evitare a tutti i costi secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF Fortune Italia