Al via da domani la lotteria degli scontrini. L'11 marzo la prima estrazione dei premi. Ecco tutto quello che c'è da sapere (Di domenica 31 gennaio 2021) Ai nastri di partenza la lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo ...

