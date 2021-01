AL MASSIMINO IL CATANIA AFFONDA IL MONOPOLI

(Di domenica 31 gennaio 2021) Al 19? Cristian Bunino, in vantaggio subito il. Poi tutto, al 39? Matteo Di Piazza, 48? Jacopo Dall’Oglio, chiude, al 79? con Ferreira da Silva Fonseca Reginaldo. Risultato finale:1. Un primo tempo non convincente dei rossazzuri. Una partita, tecnicamente, noiosa. I primi quarantacinque minuti si chiudono con un pari, tutto sommato giusto, anzi, dobbiamo dire, che ilforse meritava qualcosa in più. La ripresa si gioca a viso aperto ed è ilchedefinitivamente il. Una marcia decisamente in continua crescita degli etnei, anche dal punto di vista fisico. La squadra di Raffaele in campo già mercoledì contro la Juve Stabia in trasferta.

Joe Tacopina a New York ha visto in tv la bella vittoria in rimonta del Catania che al Massimino ha battuto il Monopoli con il punteggio di 3-1. L'avvocato italo americano si è piazzato alle 15 ora italiana nella sua lussuosa dimora con il caminetto acceso e non si è ...