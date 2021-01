Africa | le ‘Guerre nere’ | ultima frontiera della globalizzazione

Leggi su dire

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA – “Non solo l’Africa non è in ritardo, ma è anzi in anticipo, in una fase della globalizzazione molto più avanzata di quella che stiamo vivendo in Europa e in Occidente. Il continente si trova nel pieno della tempesta e tutto sta cambiando, sia a livello sociale che economico”. A parlare è l’ex viceministro degli Affari esteri e professore di relazioni internazionali, Mario Giro, autore del libro ‘Guerre nere‘. Il volume, edito da Guerini e associati, una panoramica su situazioni di conflitto africane, è stato presentato durante un incontro online organizzato dal Centro studi di politica internazionale (Cespi) e dal Centro piemontese di studi africani (Csa).