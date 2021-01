Affitti commerciali, il blocco degli sfratti non può essere applicato in questi casi (Di domenica 31 gennaio 2021) Una sentenza civile del Tribunale di Roma (numero 17729 del 2021) spiega che non sono giustificati gli inadempimenti nel pagamento del canone d’affitto per i negozianti che hanno riaperto la saracinesca oppure hanno iniziato a lavorare seppur il negozio non è ancora aperto. Il Decreto Cura Italia aveva introdotto per negozianti ed esercenti il blocco degli sfratti per quelle realtà commerciali danneggiate fortemente dalla crisi. Se però le pendenze erano precedenti alla pandemia e in più durante il lockdown l’attività è continuata il rifiuto o ritardo nel pagamento potrebbero non essere giustificato. Ecco che cosa è successo a Roma Il Tribunale di Roma ha fissato al 28 gennaio l’esecuzione di uno sfratto per un commerciante cinese, l’uomo che possiede un bar tabaccheria paga mensilmente un ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Una sentenza civile del Tribunale di Roma (numero 17729 del 2021) spiega che non sono giustificati gli inadempimenti nel pagamento del canone d’affitto per i negozianti che hanno riaperto la saracinesca oppure hanno iniziato a lavorare seppur il negozio non è ancora aperto. Il Decreto Cura Italia aveva introdotto per negozianti ed esercenti ilper quelle realtàdanneggiate fortemente dalla crisi. Se però le pendenze erano precedenti alla pandemia e in più durante il lockdown l’attività è continuata il rifiuto o ritardo nel pagamento potrebbero nongiustificato. Ecco che cosa è successo a Roma Il Tribunale di Roma ha fissato al 28 gennaio l’esecuzione di uno sfratto per un commerciante cinese, l’uomo che possiede un bar tabaccheria paga mensilmente un ...

MaxButty82 : @gaebia @CucchiRiccardo Poi certo che la situazione non è facile soprattutto per settori commerciali. Ora bisogna s… - AlexBongini : il Lock down ha provocato la crisi anche degli affitti commerciali.Lo Smart working ha fatto si che i dipendenti la… - colomb_luca : RT @colomb_luca: #Venezia: #affitti commerciali e residenziali, un macigno sul futuro della città. - alby9__5 : @BeppeSala Xk non toglie gli affitti dei locali commerciali dato che avete fermato tutto e sono di proprietà comunale in galleria? -