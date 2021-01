“A un passo dalla morte” | Tina annienta Gemma Galgani | questa volta ha esagerato

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il rapporto traCipollari eè sempre più teso. La storica opinionista non si risparmia e, anche, a farne le spese è la dama torinese. Uomini e Donne:. E’ guerra in studio Nell’ultima puntata di Uomini e Donne è andato in onda l’accesso confronto tra Armando Incarnato e Maurizio Guerci. Armando quando ha appreso che Nicole ha accettato il numero di Maurizio ha messo subito le cose in chiaro, dichiarando che se la loro conoscenza si fosse protratta, lui avrebbe chiuso la loro frequentazione. Ma, improvvisamente l’attenzione si sposta su, a causa di un confronto che Armando fa tra la dama torinese e Nicole. Il cavaliere, seppur in modo gentile fa notare a tutti la differenza fisica che ...