A Palau un nuovo viale di olivi al posto delle palme uccise dal punteruolo

Ultime Notizie dalla rete : Palau nuovo

Gallura Oggi

Ilviale alberato di. Anascerà unviale alberato . Via le palme attaccate dal punteruolo rosso, largo agli olivi. È attualmente in fase di realizzazione la nuova alberatura, con giochi di luci colorate ed un ......tratta di una valle magica che si presta perfettamente ad essere l 'ambientazione ideale del...opere d'arte I video più visti Le regole aggiornate per gli italiani che rientrano dall'estero,...LECCO – Non poteva andare meglio, il debutto casalingo dell’AcciaiTubi Picco Lecco, tra le mura amiche del Palataurus: nell’incontro valido per la seconda giornata della “fase 1” del campionato di ser ...LECCO – Non poteva andare meglio, il debutto casalingo dell’AcciaiTubi Picco Lecco, tra le mura amiche del Palataurus: nell’incontro valido per la seconda giornata della “fase 1” del campionato di ser ...